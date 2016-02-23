重温稿-中国经济：抓改革落实，成效以是否促发展和群众获得感为标准--习近平

路透北京2月23日 - 中国国家主席习近平周二称，要抓改革成效，把是否促进经济社会发展，是否给人民群众带来实实在在的获得感作为改革成效的评价标准。

他在全面深化改革领导小组第21次会议上强调，要以钉钉子精神抓好改革落实，敢于啃硬骨头，直到干出实效。总的看，改革落实是好的。

“已经出台的改革举措大多已进入落实阶段，有的改革举措已经落了地，扎了根，开了花，有些在地方和部门形成细化和实化的制度安排，有些通过试点探索总结出了可复制可推广的经验。”中央电视台新闻联播援引习近平称。

他并指出，全面深化改革是系统工程，先集中力量把主要改革举措推出来，然后再一项一项抓好落实，十八届三中全会以来，改革举措推出的数量之多，力度之大前所未有，抓落实的任务之中压力之大前所未有。

习近平近日还针对深入推进新型城镇化建设表示，下一步以人的城镇化为核心，更加注重提高户籍人口城镇化率，并统筹推进相关配套改革，积极引导社会资本参与。

新华社援引他指出，今年是“十三五”(2016-2020年)开局之年，新型城镇化建设要更加注重城乡基本公共服务均等化，更加注重环境宜居和历史文脉传承。并要加强顶层设计，统筹推进相关配套改革，鼓励各地因地制宜、突出特色、大胆创新，积极引导社会资本参与，促进中国特色新型城镇化持续健康发展。