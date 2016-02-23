国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五日高位，台塑求购4月上半月船货

《香港报摘》--经济日报1月20日
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。
路透新加坡2月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续上涨，升至五日高位每吨63.73美元，因坚挺的需求给予卖家以亟需的提振。在此之前充足的供给使得现货价格低迷。
交易员表示，台塑石化正在标购4月上半月到岸麦寮的公开规格石脑油。
其曾于1月28日以每吨贴水6.50-7.00美元的价格，采购了约80,000吨3月上半月到岸麦寮的石脑油。这是自去年8月以来该公司支付的最低价格。
不过近期，相较于3月船货4月上半月石脑油船货的价格改善，得益于自欧洲至亚洲的船货减少。
像亚洲其它石化厂商一样，台塑石化可以在其裂解装置中用液化石油气(LPG)替代少部分的石脑油。
“但LPG价格目前相较于石脑油不经济，”一位北亚的交易员说，并称对西方对LPG的需求可能是其价格坚挺的一个原因。
只有LPG价格比石脑油每吨低出至少50美元，才会刺激石化厂商用其替代石脑油。
新加坡现货市场上，Socar以每吨318美元向BP出售一艘4月下半月的石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- 外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 +8.9% 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y)