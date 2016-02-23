国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至五日高位，台塑求购4月上半月船货

路透新加坡2月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续上涨，升至五日高位每吨63.73美元，因坚挺的需求给予卖家以亟需的提振。在此之前充足的供给使得现货价格低迷。

交易员表示，台塑石化正在标购4月上半月到岸麦寮的公开规格石脑油。

其曾于1月28日以每吨贴水6.50-7.00美元的价格，采购了约80,000吨3月上半月到岸麦寮的石脑油。这是自去年8月以来该公司支付的最低价格。

不过近期，相较于3月船货4月上半月石脑油船货的价格改善，得益于自欧洲至亚洲的船货减少。

像亚洲其它石化厂商一样，台塑石化可以在其裂解装置中用液化石油气(LPG)替代少部分的石脑油。

“但LPG价格目前相较于石脑油不经济，”一位北亚的交易员说，并称对西方对LPG的需求可能是其价格坚挺的一个原因。

只有LPG价格比石脑油每吨低出至少50美元，才会刺激石化厂商用其替代石脑油。

新加坡现货市场上，Socar以每吨318美元向BP出售一艘4月下半月的石脑油船货。(完)

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