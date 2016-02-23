版本:
中国
市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 20:18 BJT

投行观点：花旗集团将Abbvie目标价从56美元上调至65美元，评级从中性上调至买入

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐