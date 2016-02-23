国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至两周低点，受供给持续高企拖累

路透新加坡2月23日 - 亚洲3月含硫500ppm柴油裂解价差周二继续下滑，跌至两周低点每桶9.51美元，受地区需求迟滞和库存高企拖累。

即便是将大量船货运往欧洲之后，亚洲的供给依旧沉重。

2月预计有超过200万吨的柴油自亚洲和中东运达欧洲。

交易员称，中国是柴油市场的一个主要驱动者，因2015年下半年中国的出口较之前的年度大幅攀升。

JBC Energy的David Wech表示，全球范围内，中国预计会在2018年成为全球第八大柴油出口国，2015年排名仅为第二十位。

交易员希望3月开启的北亚炼厂维护季能有助于抑制供给。

中国最大的独立炼厂山东东明石化将从2月底起，把其原油日加工量240,000桶削减一半，因一些装置将进行维护。

新加坡现货市场上：联合石化以每桶升水0.80美元的价格，向维多出售150,000桶船期为3月9-13日的含硫10ppm柴油。

道达尔以每桶39.50美元的价格，从永顺油品购入150,000桶船期为3月20-24日的含硫500ppm柴油。

自2月18日以来没有航煤交易达成。(完)

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