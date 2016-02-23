国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至两周低点，受供给持续高企拖累

《香港报摘》--经济日报1月20日
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。
路透新加坡2月23日 - 亚洲3月含硫500ppm柴油裂解价差周二继续下滑，跌至两周低点每桶9.51美元，受地区需求迟滞和库存高企拖累。
即便是将大量船货运往欧洲之后，亚洲的供给依旧沉重。
2月预计有超过200万吨的柴油自亚洲和中东运达欧洲。
交易员称，中国是柴油市场的一个主要驱动者，因2015年下半年中国的出口较之前的年度大幅攀升。
JBC Energy的David Wech表示，全球范围内，中国预计会在2018年成为全球第八大柴油出口国，2015年排名仅为第二十位。
交易员希望3月开启的北亚炼厂维护季能有助于抑制供给。
中国最大的独立炼厂山东东明石化将从2月底起，把其原油日加工量240,000桶削减一半，因一些装置将进行维护。
新加坡现货市场上：联合石化以每桶升水0.80美元的价格，向维多出售150,000桶船期为3月9-13日的含硫10ppm柴油。
道达尔以每桶39.50美元的价格，从永顺油品购入150,000桶船期为3月20-24日的含硫500ppm柴油。
自2月18日以来没有航煤交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- 外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 +8.9% 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y)