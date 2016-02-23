标题新闻：杂志出版商Time考虑与陷入困境中的雅虎公司合并--彭博援引知情消息人士报导

****欧洲经济指标预测--1月20日-1月27日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +7.2% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +0.5%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +7.2% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.3% +0.5%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.4% (较上年同期) +1.7% +1.2% 央行核心CPI(较前月) -0.2% -0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.1%
--前财政司司长曾俊华宣布以信任、团结、希望三大信念参选特首，认为下届政府最主要工作是休养生息，但并非甚么也不做，而最大任务是重建社会信任。