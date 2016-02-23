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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 21:54 BJT

纽约期市：原糖期货飙升逾7%，市场担心供应趋紧

路透伦敦2月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二大涨逾7%，至每磅13.72美分，因在国际糖业组织(ISO)预计2015/16年度全球糖市供给缺口加大后，市场担心供给紧张。

在ISO的数据之前，分析机构F.O. Licht已于上周五上修了2015/16年度全球糖市供给缺口的预估。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)

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