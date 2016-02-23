金砖国家：2月23日股汇市收盘纵览

路透2月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月23日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报744.76点，下跌0.62%。
中国股市：沪综指收低，市场信心不稳令获利盘回吐
中国汇市：人民币缩量小幅收跌，料G20会议前汇价续持稳
香港股市：追随中国股市收低，房地产及公用事业类股领跌
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报42,520.941点，下跌1.65%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9603/27，上日收报3.9495/00。
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南非股市：追随全球股市走势，扭转上日涨势收低。指标Top-40指数 收报42,949.32点，下跌1.7%；大盘综合指数 收报48,421.99点，下跌1.41%。
南非汇市：兰特兑美元从两个月高位小幅回落，但预计预算案将继续提振兰特
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印度股市：NSE指数连涨四日后首次下跌，下周联邦预算出炉前投资者坐立难安，油价再度回落给市场带来进一步压力。BSE指数 收报23,410.18点，下跌1.59%；NSE指数 收报7,109.55点，下跌1.73%。
印度汇市：央行干预令卢比扳回源自企业美元买盘及区域和当地股市疲软带来的跌幅。卢比兑美元 收报68.5725/68.5825，上日收报68.60/68.61。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收报398.93点，下跌1.04%。
俄罗斯汇市：俄罗斯休市。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)