欧洲经济指标预测--2月24日-3月2日****

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月22日当周
2月24日(三)
0700 瑞士瑞银消费指标 1月 -- 1.62
0745 法国消费者信心指数 2月 97 97
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 12月 -- +1.60%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +12.1%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 12月 -- -1.10%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- +0.80%
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月 -- 43.975
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 2月 正12 正16
2月25日(四)
0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 9.3 9.4
0700 德国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 1月终值 -1.0% -1.0%
(较上年同期) +0.4% +0.4%
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -5.1%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 1月 +4.7% +4.7%
对家庭贷款 -- +1.4%
对非金融企业贷款 -- +0.3%
0900 意大利企业信心 2月 102.7 103.2
0900 意大利消费者信心 2月 117.9 118.9
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 +0.9% +2.2%
(较上年同期) -- +5.8%
1000 欧元区通胀率(较前月) 1月终值 -1.4% 持平
(较上年同期) +0.4% +0.4%
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.30%
未经季节调整零售销售(较上年同期) 12月 -- -0.10%
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 59.1
2月26日(五)
0005 英国Gfk消费者信贷 2月 正3 正2
0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 2月初值 +0.1% +0.4%
0745 法国消费者支出(较前月) 1月 +0.6% +0.7%
0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.2% +0.2%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -1.2%
0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 424.4
0900 意大利薪资通胀(较前月) 1月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
1000 欧元区企业景气指数 2月 正0.28 正0.29
经济景气指数 正104.4 正105.0
工业景气指数 负3.5 负3.2
服务业景气指数 正11.4 正11.6
消费者信心指数 负6.7 负6.3
消费者通胀预期指数 -- 正2.3
生产者通胀预期指数 -- 负4.2
1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +0.1% +0.5%
消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% --
(较上年同期) 持平 --
2月29日当周
2月29日(一)
0700 德国进口物价(较前月) 1月 -1.0% -1.2%
(较上年同期) -3.4% -3.1%
0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.8% +1.5%
0800 瑞士KOF领先指标 2月 -- 正100.3
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 1月 -- 11.69
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 32.04
抵押贷款批准件数(件) -- 70,837
M4货供额(较前月) -- -0.2%
1000 意大利CPI(较前月) 2月初值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
HICP(较前月) -- -2.2%
(较上年同期) -- +0.4%
1000 欧元区HICP(较上年同期) 2月初值 -- +0.4%
扣除食品和能源的HICP(较上年同期) -- +1.0%
3月1日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.6%
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.0
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 2月终值 -- 53.2
0850 法国Markit制造业PMI 2月终值 -- 50.3
0855 德国Markit/BME制造业PMI 2月终值 -- 50.2
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 -- 减少2
未经季节调整失业人数(万人) -- 292.0
经季节调整失业率 -- 6.2%
经季节调整失业人数(万人) -- 273.2
0900 意大利失业率 1月 -- 11.4%
0900 欧元区Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.0
1000 欧元区失业率 1月 -- 10.4%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 2月 -- 52.9
3月2日(三)
0645 瑞士GDP(较前季) 第四季 -- 持平
(较上年同期) -- +0.8%
0930 英国Markit/CPIS建筑业PMI 2月 -- 55.0
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -3.0% (完)
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