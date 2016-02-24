《全球重要经济事件一览表》--2月24日-3月2日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透2月24日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
2月24日(三)
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。
巴尔的摩--美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演讲，题为“货币政策能否影响经济增长？”(1300)。
达拉斯--美国达拉斯联储总裁柯普朗在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话(1645)。
加拿大圭尔夫--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在当地商会讲话(1735)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼举行记者会(1300)。
伦敦--英国央行副总裁康利夫发表演说(1730)。
法兰克福--德国央行总裁魏德曼和德国央行委员会委员Joachim Nagel在央行新闻发布会上发表讲话；此次发布会是为发布2015年财务报告而举办的(1000)。
比利时根特--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表央行年度报告(1900)。
2月25日(四)
纽约--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0000)。
纽约--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(1700)。
亚特兰大--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在2016银行业前景会议中致辞(1315)。
日本鹿儿岛市--日本央行审议委员木内登英对企业领袖发表演说。
布雷根茨--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就欧洲利率政策和中国问题发表讲话(1745)。
2月26日(五)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1515)。
纽约--美联储理事布雷纳德参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1830)。
伦敦--英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会(0930)。
上海--20国集团(G20)财长及央行官员会议(至27日)。
纽约--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会(1830)。
2月29日(一)
暂无重要经济事件预告。
3月1日(二)
悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。
3月2日(三)
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
阿布扎比--全球金融市场论坛(至3月3日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 许娜)
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