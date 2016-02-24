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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月24日-3月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月24日(三)

迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。

香港--香港财政司司长曾俊华发表2016-17年度财政预算案，届时还将公布2015年全年和第四季GDP数据(0300)。

开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交全国预算案，届时将公布最新预算赤字以及未来三年的经济增长预估(1200)。

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Marton Nagy就央行措施向记者发表讲话(0700)。

2月25日(四)

开普敦--南非财长戈尔丹出席预算案发布后的早餐会(0500)。

2月26日(五)

上海--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月27日)。

上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。

2月29日(一)

暂无重要经济事件。

3月1日(二)

安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。

3月2日(三)

迪拜--全球金融市场论坛(至3月3日)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张若琪)

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