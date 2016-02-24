《新兴市场重要经济事件预告》--2月24日-3月2日

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月24日(三)
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。
香港--香港财政司司长曾俊华发表2016-17年度财政预算案，届时还将公布2015年全年和第四季GDP数据(0300)。
开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交全国预算案，届时将公布最新预算赤字以及未来三年的经济增长预估(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Marton Nagy就央行措施向记者发表讲话(0700)。
2月25日(四)
开普敦--南非财长戈尔丹出席预算案发布后的早餐会(0500)。
2月26日(五)
上海--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月27日)。
上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。
2月29日(一)
暂无重要经济事件。
3月1日(二)
安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。
3月2日(三)
迪拜--全球金融市场论坛(至3月3日)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张若琪)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。