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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月24日-3月2日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家    规模   发行细节
 2/24        美国           发售五年期公债
 2/24        德国           标售30年期联邦债券
 2/24        美国           发售两年期浮息债券
 2/24        意大利         标售零息/BTP债券
 2/25        美国           发售七年期公债
 2/25        日本           标售三个月期贴现国库券
 2/25        日本           标售两年期公债
 2/25        意大利         标售国库券
 2/26        意大利         标售中长期债券
                            
 2/29        法国           标售国库券(BTF)
 3/1         日本           标售10年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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