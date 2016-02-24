《全球主要国家债券发行预告》--2月24日-3月2日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 2/24 美国 发售五年期公债 2/24 德国 标售30年期联邦债券 2/24 美国 发售两年期浮息债券 2/24 意大利 标售零息/BTP债券 2/25 美国 发售七年期公债 2/25 日本 标售三个月期贴现国库券 2/25 日本 标售两年期公债 2/25 意大利 标售国库券 2/26 意大利 标售中长期债券 2/29 法国 标售国库券(BTF) 3/1 日本 标售10年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。