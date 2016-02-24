《香港报摘》--经济日报2月24日

**头版头条**

--经历10年盈利「黄金期」的渣打 ，正陷于黑暗的隧道中。因亚洲增长放缓而大花银弹改革重组，造成去年逾18亿美元庞大重组开支，再加上油价急插带来巨额减值拨备，渣打去年出现26年来首次亏损，并宣布不派末期息。

**其他**

--渣打集团业绩见亏损，渣打香港在重组大势下亦难独善其身，税前盈利按年减18%，至15亿美元（约117亿港元）。对于市场忧虑或有瘦身行动，管理层表明「仍会按业务需要增聘人手」。

--基金互认去年底开跑，外管局昨首度公布跨境销售量。香港证监会虽批出南下基金较多，但北上的香港基金销情远胜南下基金，至1月底，香港基金在内地销售净滙入4,017万元人民币，内地基金在港销售资金净滙入2,154万元人民币。

--香港上市公司大股东押股，往往触发股价大泻，惟小股东却后知后觉。证监会主席唐家成昨指，目前披露制度有改善空间，是否收紧值得讨论。

--离岸人民币拆息昨普遍回落，大众、华侨永亨等银行昨亦下调部分人民币定存息，但建行亚洲则将3个月人民币定存息加至4.75%，为本地主要银行中同存期最高。

--越秀房产信托基金 去年除税后溢利按年跌两成至7.4亿元人民币，末期分派为每基金单位0.1282元，按年升6.6%。（完）

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