《香港报摘》--经济日报2月24日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
**头版头条**
--经历10年盈利「黄金期」的渣打 ，正陷于黑暗的隧道中。因亚洲增长放缓而大花银弹改革重组，造成去年逾18亿美元庞大重组开支，再加上油价急插带来巨额减值拨备，渣打去年出现26年来首次亏损，并宣布不派末期息。
**其他**
--渣打集团业绩见亏损，渣打香港在重组大势下亦难独善其身，税前盈利按年减18%，至15亿美元（约117亿港元）。对于市场忧虑或有瘦身行动，管理层表明「仍会按业务需要增聘人手」。
--基金互认去年底开跑，外管局昨首度公布跨境销售量。香港证监会虽批出南下基金较多，但北上的香港基金销情远胜南下基金，至1月底，香港基金在内地销售净滙入4,017万元人民币，内地基金在港销售资金净滙入2,154万元人民币。
--香港上市公司大股东押股，往往触发股价大泻，惟小股东却后知后觉。证监会主席唐家成昨指，目前披露制度有改善空间，是否收紧值得讨论。
--离岸人民币拆息昨普遍回落，大众、华侨永亨等银行昨亦下调部分人民币定存息，但建行亚洲则将3个月人民币定存息加至4.75%，为本地主要银行中同存期最高。
--越秀房产信托基金 去年除税后溢利按年跌两成至7.4亿元人民币，末期分派为每基金单位0.1282元，按年升6.6%。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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