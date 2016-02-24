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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:48 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月24日

**上海证券报**

--上海市政府印发的《关于进一步优化本市土地和住房供应结构的实施意见》近日下发，指出要优化住房供地结构，增加中小套型住房供应比例，提高商办用地供应的有效性和精准度，鼓励开发企业持有商办物业持续运营。

--港交所 行政总裁李小加表示，未来数周港交所将推出一系列人民币期货产品，包括人民币兑日元、欧元、澳元、印度卢比、马来西亚令吉等货币在内的六只新外汇期货，以满足市场需求。

**证券时报**

--根据中国基金业协会数据显示，截至1月底公募基金资产规模为72,536.43亿元人民币，今年1月公募基金规模缩水11,435.4亿元，缩水比例达13.62%，远超去年遭遇股灾后的7月份缩水规模，创下基金业规模单月缩水最大纪录。

**每日经济新闻**

--全国企业信用信息公示系统显示，小米科技已收购第三方支付公司捷付睿通65%股权，小米也开始进军移动支付领域。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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