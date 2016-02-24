《中国报摘》--其他报纸重要消息2月24日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
**上海证券报**
--上海市政府印发的《关于进一步优化本市土地和住房供应结构的实施意见》近日下发，指出要优化住房供地结构，增加中小套型住房供应比例，提高商办用地供应的有效性和精准度，鼓励开发企业持有商办物业持续运营。
--港交所 行政总裁李小加表示，未来数周港交所将推出一系列人民币期货产品，包括人民币兑日元、欧元、澳元、印度卢比、马来西亚令吉等货币在内的六只新外汇期货，以满足市场需求。
**证券时报**
--根据中国基金业协会数据显示，截至1月底公募基金资产规模为72,536.43亿元人民币，今年1月公募基金规模缩水11,435.4亿元，缩水比例达13.62%，远超去年遭遇股灾后的7月份缩水规模，创下基金业规模单月缩水最大纪录。
**每日经济新闻**
--全国企业信用信息公示系统显示，小米科技已收购第三方支付公司捷付睿通65%股权，小米也开始进军移动支付领域。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。