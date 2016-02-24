国际油市：油价续跌，因沙特排除减产可能且美国库存增加

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
沙特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，他有信心将有更多产油国支持冻结产油量在目前水平的提议，有关磋商预期在下月进行，但他实际上也排除了主要产油国将很快减产的可能性。
俄罗斯已暂时同意将产量冻结在1月水准；伊朗则认为冻产提议很可笑，因为这将有碍伊朗重新拿回在西方制裁期间所失去的市场份额。
伊朗通讯社ISNA援引伊朗石油部长尚甘尼的话称，“一些我们的邻国在最近几年将产量增加至每日1,000万桶，并出口这么多的产量，如今竟然说我们应该合力冻结产量。”
“因此，它们应该把产量冻结在1,000万桶，而我们应该冻结在100万桶，这真是可笑的提议，”他说。
美国石油协会(API)周二称，2月19日止当周美国原油库存大增710万桶，至5.062亿桶，路透调查的分析师预计为增加340万桶。库欣原油库存增加30.7万桶。
能源资料协会(EIA)将在周三稍晚公布官方库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 许娜/李爽)
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