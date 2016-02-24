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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:44 BJT

《全球汇市》日圆持坚，因股市和油价下跌刺激避险需求

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1012 1.1017 -0.05 +1.40 1.0860

美元/日圆 111.99 112.10 -0.10 -6.91 120.30

欧元/日圆 123.34 123.47 -0.11 -5.46 130.47

美元/瑞郎 0.9914 0.9907 +0.07 -1.04 1.0018

英镑/美元 1.3998 1.4022 -0.17 -5.02 1.4738

美元/加元 1.3794 1.3792 +0.01 -0.33 1.3839

美元/离岸人民币 6.5353 6.5326 +0.04 -0.50 6.5680

澳元/美元 0.7196 0.7202 -0.08 -1.09 0.7275

新西兰元/美元 0.6629 0.6637 -0.12 -2.87 0.6825

澳元/日圆 80.590 80.720 -0.16 -8.02 87.620

新西兰元/日圆 74.240 74.410 -0.23 -9.44 81.980

英镑/日圆 156.77 157.17 -0.25 -11.54 177.22

澳元/新西兰元 1.0849 1.0835 +0.13 +1.73 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/张涛/孙国玉；审校 龚芳/李婷仪)

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