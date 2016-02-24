《全球汇市》日圆持坚，因股市和油价下跌刺激避险需求

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1012 1.1017 -0.05 +1.40 1.0860
美元/日圆 111.99 112.10 -0.10 -6.91 120.30
欧元/日圆 123.34 123.47 -0.11 -5.46 130.47
美元/瑞郎 0.9914 0.9907 +0.07 -1.04 1.0018
英镑/美元 1.3998 1.4022 -0.17 -5.02 1.4738
美元/加元 1.3794 1.3792 +0.01 -0.33 1.3839
美元/离岸人民币 6.5353 6.5326 +0.04 -0.50 6.5680
澳元/美元 0.7196 0.7202 -0.08 -1.09 0.7275
新西兰元/美元 0.6629 0.6637 -0.12 -2.87 0.6825
澳元/日圆 80.590 80.720 -0.16 -8.02 87.620
新西兰元/日圆 74.240 74.410 -0.23 -9.44 81.980
英镑/日圆 156.77 157.17 -0.25 -11.54 177.22
澳元/新西兰元 1.0849 1.0835 +0.13 +1.73 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/张涛/孙国玉；审校 龚芳/李婷仪)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。