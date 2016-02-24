《香港报摘》--信报2月24日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
**头版头条**
--渣打集团 去年录得税前亏损15.23亿美元，27年来首次录得全年亏损，主要因为受到商品价格下挫、中国及新兴市场经济放缓拖累，导致贷款减值大增，以及庞大重组开支。
**其他**
--中国创新投资 昨天已入禀高等法院控告亚视新老板司荣彬毁约。中国趋势 亦最快于下月15日入禀高院要求将亚视清盘。司荣彬回应：「向心（中国创新投资和中国趋势主席）没这个能力清盘亚视。」
--由于加强品牌推广及缺乏去年度大额存货拨备回拨，以致经营开支上升，思捷 截至去年底止的中期业绩盈转亏，录得2.38亿港元的亏损，不派中期股息。
--百盛 去年业绩由盈转亏，亏损1.86亿元人民币，每股亏损6.9分，前年则录得盈利2.35亿元。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。