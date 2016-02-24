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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:39 BJT

《香港报摘》--信报2月24日

**头版头条**

--渣打集团 去年录得税前亏损15.23亿美元，27年来首次录得全年亏损，主要因为受到商品价格下挫、中国及新兴市场经济放缓拖累，导致贷款减值大增，以及庞大重组开支。

**其他**

--中国创新投资 昨天已入禀高等法院控告亚视新老板司荣彬毁约。中国趋势 亦最快于下月15日入禀高院要求将亚视清盘。司荣彬回应：「向心（中国创新投资和中国趋势主席）没这个能力清盘亚视。」

--由于加强品牌推广及缺乏去年度大额存货拨备回拨，以致经营开支上升，思捷 截至去年底止的中期业绩盈转亏，录得2.38亿港元的亏损，不派中期股息。

--百盛 去年业绩由盈转亏，亏损1.86亿元人民币，每股亏损6.9分，前年则录得盈利2.35亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)

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