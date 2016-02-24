《台湾重要政经日程》--2月24日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
=====================今日重要政经消息============================== 2/24(三) --9:30 金管会主委王俪玲出席2016 FinTech高峰论坛暨创意大赏企划竞赛。 --11:30 国泰投信记者会。 --12:30 台湾央行公布两年期定存单，金额300亿台币。 --13:30 民进党中常会。 --13:30 中经院〞展望中国大陆十三五时期改革与发展大趋势〞研讨会。 --16:00 台湾经济部公布1月外销订单年变动率，上月为年跌12.3%。 --16:20 台湾央行公布1月的M2年增率，上月为年增5.68%。 --16:30 财政部赋税署例行记者会。 ==================================================================== 2/25(四) --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.88%。 2/26(五) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年减6.17%。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 3/1(二) --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 3/2(三) --11:30 群益投信举行记者会。 *3/4(五) --16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，1月底为4,259.78亿美元。 3/7(一) --16:00 财政部公布2月进出口数据，上月出口年减13.0%。 3/8(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数，上月为年增0.81%。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。