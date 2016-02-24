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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:40 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月24日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日

2/24 沪　　千禾味业 732027 4,000 9.19 22.98 招商证券 2/26

2/25　　 深　　瑞 尔 特　002790 4,000 *16.58 *19.78 　　广发证券　2/29

2/26 沪　　司 太 立 732520 3,000 -- -- 东方花旗　3/1

2/29 深　　昊志机电　300503　　 2,500 -- --　　　南京证券　3/2

3/1 沪 金 徽 酒 732919 7,000 -- -- 国泰君安 3/3

3/2 深　　建艺集团　002789　　 2,030 -- -- 长城证券　3/4

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深　　新 易 盛　300502　　 1,940 21.47 18.58 　　东莞证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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