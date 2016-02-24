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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:52 BJT

建信期货：中国期指多头主动加仓

以下内容节选自2月24日的《期货日报》：

昨日上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌1.19%、0.95%、0.54%。期指总持仓小幅回升，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计增仓189手至43745手，IH四份合约合计增仓277手至18332手，IC四份合约合计增仓325手至25023手。

操作上，由于在股市回调整理时多头主动加仓，而套保空头有部分减仓，暗示短期股市反弹势头仍可延续，建议投资者以逢低做多为主。在跨品种套利方面，现在IC贴水幅度较大，而反弹过程中IC上涨幅度往往大于IH，故稳健投资者可适当介入买IC卖IH组合。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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