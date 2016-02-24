建信期货：中国期指多头主动加仓

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
以下内容节选自2月24日的《期货日报》：
昨日上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌1.19%、0.95%、0.54%。期指总持仓小幅回升，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计增仓189手至43745手，IH四份合约合计增仓277手至18332手，IC四份合约合计增仓325手至25023手。
操作上，由于在股市回调整理时多头主动加仓，而套保空头有部分减仓，暗示短期股市反弹势头仍可延续，建议投资者以逢低做多为主。在跨品种套利方面，现在IC贴水幅度较大，而反弹过程中IC上涨幅度往往大于IH，故稳健投资者可适当介入买IC卖IH组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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