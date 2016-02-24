《香港报摘》--其他报纸重要消息2月24日

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
**明报**
--受累人民币贬值，新世界发展 内地业务录得12.5亿港元汇兑损失，令集团截至去年12月底半年度纯利按年大跌43.6%至33亿港元，每股基本盈利0.37港元，派中期息每股0.13港元。
**星岛日报**
--港交所 的加建新三板建议，未出台先被香港证监会主席泼冷水。证监会主席唐家成昨日首次公开表明，在创业板检讨完成前，“本港不适合设立第三板”。
--由中广核集团及中核集团共同研发的的三代核电技术「华龙一号」，继续拓展在国内的应用。「华龙一号」副总设计师毛庆透露，继防城港二期项目后，中广核旗下宁德核电站5、6号机组及中核漳州核电站1、2号机组有望于今明两年内成为下一批应用这一技术的项目。
**苹果日报**
--澳博 公布去年盈利大跌63%至24.65亿港元，除了贵宾厅业务大跌近五成及因澳门励骏 股价低迷而出现2.5亿港元投资减值亏损，期内集团为去年底希腊神话娱乐场停业而拨备1.43亿港元，拖累集团末期息劈76%至15港分，全年派息比率跌至57%，为近四年的新低。
**东方日报**
--联想集团 拟全面进军虚拟流动网络服务（MVNO），以加强其产品的竞争力。联想昨公布将为旗下移动设备推出全球无线服务，允许联想移动产品的用户在毋须转换SIM卡之下，以当地价格使用互联网。
**文汇报**
--国家开发银行旗下的国银租赁计划最早于本周向港交所 提交上市申请，公司拟通过香港首次公开募股筹集10亿美元至15亿美元。 （完）
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(整理 赵红梅；审校 林高丽)
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