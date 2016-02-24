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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 09:07 BJT

全球金市：金价续涨，因股市下挫引发避险买盘

黄金跟随其他避险资产上涨。日圆兑美元攀升至约两周高点，瑞郎兑美元周二升至约三周高位。

在全球成长疑虑以及股市遭抛售之下，今年目前为止黄金涨幅已达16%，成为今年表现最佳资产之一。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 所持资产规模达到2015年3月以来最高。今年以来该基金流入已超过2015年全年流出规模。

市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能不会升息，这也对金价构成支撑。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周二称，美联储可能需要“在更长时间内”维持利率不变，以便让通胀率有更多时间回升至目标水准。

然而，堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，美联储应考虑在3月举行的下次会议上升息。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李婷仪 审校 李爽/王兴亚)

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