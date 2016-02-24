全球金市：金价续涨，因股市下挫引发避险买盘

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
黄金跟随其他避险资产上涨。日圆兑美元攀升至约两周高点，瑞郎兑美元周二升至约三周高位。
在全球成长疑虑以及股市遭抛售之下，今年目前为止黄金涨幅已达16%，成为今年表现最佳资产之一。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 所持资产规模达到2015年3月以来最高。今年以来该基金流入已超过2015年全年流出规模。
市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能不会升息，这也对金价构成支撑。
美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周二称，美联储可能需要“在更长时间内”维持利率不变，以便让通胀率有更多时间回升至目标水准。
然而，堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周二表示，美联储应考虑在3月举行的下次会议上升息。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/李婷仪 审校 李爽/王兴亚)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。