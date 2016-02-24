中国个股：辽宁成大拟定增募资近54亿元，用于收购中华联合保险股权

路透北京2月24日 - 中国综合型企业--辽宁成大股份有限公司 周二晚公告称，拟非公开发行股份，募集资金不超过53.824亿元人民币，用于收购中华联合保险控股股份有限公司19.595%股权。

辽宁成大在上交所网站刊登的公告并显示，非公开发行的股份数量为3.2亿股，每股16.82元；发行对象包括辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资、富邦人寿保险、中欧保税物流。

本次非公开发行完成后，辽宁省政府国资委通过国资公司合计间接持有公司13.51%股权，仍为实际控制人巨人投资将持股7.84%，富邦人寿及其关联方将持股7.76%。

公告称，此举旨在推动公司多元化发展战略，抓住机遇进入保险业，同时提高上市公司盈利能力。

因筹划非公开发行股票事项，辽宁成大自今年1月27日起停牌。停牌前股价收报15.62元。公司股票将于周三复牌。

在2015年12月30日，辽宁成大曾公告称，以82亿元人民币价格竞得中华联合保险控股股份有限公司30亿股股份，为后者总股本的19.595%，折合每股2.73元，较挂牌底价高出近六成。

该交易涉及资金除本次募资规模外，不足部分将有公司以自由资金解决。

台湾富邦金控 旗下富邦人寿亦在今年初取得中华联合保险控股6.53%股权，交易金额为17.5亿人民币。

中华联合保险控股成立于2006年，是中国第二家具有独立法人资格的国有控股保险公司。2012年公司引入中国东方资产管理公司作为控股股东和战略投资者，并持有公司51.01%的股权。截至2014年底，该公司注册资本金为153.1亿元，总资产436.77亿元，偿付能力充足率185%。