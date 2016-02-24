中国个股：辽宁成大拟定增募资近54亿元，用于收购中华联合保险股权

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透北京2月24日 - 中国综合型企业--辽宁成大股份有限公司 周二晚公告称，拟非公开发行股份，募集资金不超过53.824亿元人民币，用于收购中华联合保险控股股份有限公司19.595%股权。
辽宁成大在上交所网站刊登的公告并显示，非公开发行的股份数量为3.2亿股，每股16.82元；发行对象包括辽宁省国有资产经营有限公司、巨人投资、富邦人寿保险、中欧保税物流。
本次非公开发行完成后，辽宁省政府国资委通过国资公司合计间接持有公司13.51%股权，仍为实际控制人巨人投资将持股7.84%，富邦人寿及其关联方将持股7.76%。
公告称，此举旨在推动公司多元化发展战略，抓住机遇进入保险业，同时提高上市公司盈利能力。
因筹划非公开发行股票事项，辽宁成大自今年1月27日起停牌。停牌前股价收报15.62元。公司股票将于周三复牌。
在2015年12月30日，辽宁成大曾公告称，以82亿元人民币价格竞得中华联合保险控股股份有限公司30亿股股份，为后者总股本的19.595%，折合每股2.73元，较挂牌底价高出近六成。
该交易涉及资金除本次募资规模外，不足部分将有公司以自由资金解决。
台湾富邦金控 旗下富邦人寿亦在今年初取得中华联合保险控股6.53%股权，交易金额为17.5亿人民币。
中华联合保险控股成立于2006年，是中国第二家具有独立法人资格的国有控股保险公司。2012年公司引入中国东方资产管理公司作为控股股东和战略投资者，并持有公司51.01%的股权。截至2014年底，该公司注册资本金为153.1亿元，总资产436.77亿元，偿付能力充足率185%。
辽宁成大是国内大型券商广发证券 的第一大股东，并涉足贸易、医药、页岩油开发等多个产业。（完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。