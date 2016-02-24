中粮期货：基本面缺乏坚实支撑，沪锌上行动力或有限

今年以来，锌价在全球锌矿收紧，进口矿加工费迅速走低的推动下，涨幅超过10%。我们认为，与前两年的锌矿炒作相比，这一次有了新亮点，即进口矿加工费也出现了大幅下降，这反映了海外锌矿供应趋于紧张的态势。但另一方面，市场也出现了锌锭剩余，现货持续贴水的情况。因此，锌矿收缩能否对全球精炼锌供需平衡产生根本性的扭转仍具有不确定性。