日本已公布经济指标--2016/2/24

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 -0.4% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.1% +0.1% 2月25日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.1% +0.1% 2月25日 持平 工业生产(m/m) 12月 -1.7% r -1.4% r 2月28日 -- 失业率 12月 3.3% @ 3.3% @ 2月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差6,459 顺差1,402 3月16日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 12月 -4.4% -2.9% 2月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。