中银国际：供应过剩格局改善，沪钢反弹趋势持续

今年，钢材价格在低库存、低产量以及季节性需求回暖的因素叠加下拉开了反弹序幕。近期，房地产市场刺激政策加码，需求端的改善可能超预期。目前来看，钢材市场供求格局正在逐步改善，钢价上涨空间或进一步加大。

由于钢材的终端需求50%以上用于建筑业，螺纹钢更是85%以上用于建筑业。所以，一旦房地产市场在超预期的刺激下出现恢复，势必对钢材价格形成利好。尤其是今年钢铁行业的库存处于相对低位，4月唐山地区还要因为举行唐山博园会将对部分产能限产，这些因素都使得钢材市场的过剩状况得以改善。目前来看，此轮钢材价格的反弹趋势依旧持续。(完)