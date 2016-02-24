中银国际：供应过剩格局改善，沪钢反弹趋势持续

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
以下内容节选自2月24日的《期货日报》：
今年，钢材价格在低库存、低产量以及季节性需求回暖的因素叠加下拉开了反弹序幕。近期，房地产市场刺激政策加码，需求端的改善可能超预期。目前来看，钢材市场供求格局正在逐步改善，钢价上涨空间或进一步加大。
由于钢材的终端需求50%以上用于建筑业，螺纹钢更是85%以上用于建筑业。所以，一旦房地产市场在超预期的刺激下出现恢复，势必对钢材价格形成利好。尤其是今年钢铁行业的库存处于相对低位，4月唐山地区还要因为举行唐山博园会将对部分产能限产，这些因素都使得钢材市场的过剩状况得以改善。目前来看，此轮钢材价格的反弹趋势依旧持续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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