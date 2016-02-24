一德期货：沪铜短周期弱反弹将延续

春节过后，沪铜主力合约最高触及36600元/吨区域，总持仓有所回升，投资者重新进入市场。在全球宽松预期下，市场风险偏好回升，加上消费旺季预期，多重因素共同提振，预计铜价仍有进一步上行的动力，不过，仍倾向于弱反弹。后市密切关注下游开工及现货市场情况。

数据显示，上期所铜库存跳增35622吨至276904吨，这是1993年上期所推出铜合约以来的最高位。而与此同时，LME铜库存降至20万吨，库存由国外转移到国内，再考虑到国内的隐性库存，国内市场充斥着过量的进口铜，这一点在现货市场上也得到了印证。进口窗口频繁打开是主因而非实际需求推动。1月精炼铜进口同比数据仍高，不过，1月下旬进口窗口暂时关闭，进口大增势头或被遏制。(完)