《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月24日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
2月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.768港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-188.88,或-1.14%,报16431.78点.因油价重拾跌势带来压力，阻断了今年开局大跌 后的反弹势头。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 103.850 -3.91 29757 8.067 -1.98 中国铝业 8.660 2.73 18526 2.691 -0.34 中国移动 54.430 -1.93 193452 84.562 -0.16 中国人寿 11.470 -4.26 350071 17.820 -1.00 中石油 65.090 -3.74 32634 5.056 -2.39 中石化 56.130 -3.04 30808 4.360 -0.91 汇丰控股 <HSBC.K 31.090 -1.61 3298596 48.301 -1.73 中电信 48.110 -1.76 5918 3.737 -0.34 中国联通 11.540 -1.45 100836 8.964 -0.84 兖州煤业 4.260 -1.16 3949 3.309 -0.33 华能国际 31.680 -2.61 11015 6.152 -0.77 南方航空 29.690 -4.53 7156 4.613 -1.02 东方航空 23.760 -3.45 4790 3.691 -0.77 中芯国际 4.320 -3.36 17619 0.671 -1.30
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。