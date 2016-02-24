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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 08:54 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月24日

2月24日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.768港元      )
                                                                                                                                                                                   
 美股道琼工业指数周二收低-188.88,或-1.14%,报16431.78点.因油价重拾跌势带来压力，阻断了今年开局大跌                                                                                  
 后的反弹势头。                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                   
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                              
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                 
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                             
 中海油                       103.850   -3.91      29757             8.067      -1.98                                                                                              
 中国铝业                       8.660    2.73      18526             2.691      -0.34                                                                                              
 中国移动                      54.430   -1.93     193452            84.562      -0.16                                                                                              
 中国人寿                      11.470   -4.26     350071            17.820      -1.00                                                                                              
 中石油                        65.090   -3.74      32634             5.056      -2.39                                                                                              
 中石化                        56.130   -3.04      30808             4.360      -0.91                                                                                              
 汇丰控股            <HSBC.K   31.090   -1.61    3298596            48.301      -1.73                                                                                              
 中电信                        48.110   -1.76       5918             3.737      -0.34                                                                                              
 中国联通                      11.540   -1.45     100836             8.964      -0.84                                                                                              
 兖州煤业                       4.260   -1.16       3949             3.309      -0.33                                                                                              
 华能国际                      31.680   -2.61      11015             6.152      -0.77                                                                                              
 南方航空                      29.690   -4.53       7156             4.613      -1.02                                                                                              
 东方航空                      23.760   -3.45       4790             3.691      -0.77                                                                                              
 中芯国际                       4.320   -3.36      17619             0.671      -1.30

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