《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月24日

2月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.768港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-188.88,或-1.14%,报16431.78点.因油价重拾跌势带来压力，阻断了今年开局大跌 后的反弹势头。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 103.850 -3.91 29757 8.067 -1.98 中国铝业 8.660 2.73 18526 2.691 -0.34 中国移动 54.430 -1.93 193452 84.562 -0.16 中国人寿 11.470 -4.26 350071 17.820 -1.00 中石油 65.090 -3.74 32634 5.056 -2.39 中石化 56.130 -3.04 30808 4.360 -0.91 汇丰控股 <HSBC.K 31.090 -1.61 3298596 48.301 -1.73 中电信 48.110 -1.76 5918 3.737 -0.34 中国联通 11.540 -1.45 100836 8.964 -0.84 兖州煤业 4.260 -1.16 3949 3.309 -0.33 华能国际 31.680 -2.61 11015 6.152 -0.77 南方航空 29.690 -4.53 7156 4.613 -1.02 东方航空 23.760 -3.45 4790 3.691 -0.77 中芯国际 4.320 -3.36 17619 0.671 -1.30