创元期货：大连铁矿石期货做多动能不足，调整压力加大

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
以下内容节选自2月24的《期货日报》：
昨日，铁矿石1605合约达到379元/吨的高位后快速回落，成交量大幅增加206.4万手，至458.6万手，而持仓量大幅减少22.8万手，至150.2万手，多头资金流出迹象明显。
铁矿石期价自上周站上340元/吨的振荡平台以来，呈现加速上涨态势，并突破布林线上轨。短线指标显示，价格高位回落后，做多动能不足，调整压力加大。
操作上，多单及时落袋为安，回避调整风险，没有持仓者耐心观望，待调整到位再适度参与多单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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