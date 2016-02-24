创元期货：大连铁矿石期货做多动能不足，调整压力加大

以下内容节选自2月24的《期货日报》：

昨日，铁矿石1605合约达到379元/吨的高位后快速回落，成交量大幅增加206.4万手，至458.6万手，而持仓量大幅减少22.8万手，至150.2万手，多头资金流出迹象明显。

铁矿石期价自上周站上340元/吨的振荡平台以来，呈现加速上涨态势，并突破布林线上轨。短线指标显示，价格高位回落后，做多动能不足，调整压力加大。

操作上，多单及时落袋为安，回避调整风险，没有持仓者耐心观望，待调整到位再适度参与多单。(完)

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