期货日报：沪胶多空分歧加大，高位盘整走势将开启

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
以下内容节选自2月24日的《期货日报》：
节后，国内商品期市备受政策暖风眷顾，加之产胶国扶持政策接连出台，沪胶看涨氛围浓厚，主力1605合约多头力量不断增强并占据主导地位，进而推动期价上扬，创去年11月中旬以来的新高。随着胶价的快速拉升，沪胶多头获利丰厚，了结意愿强烈，空头反扑力量也较为凶悍，多、空分歧重新扩大。
虽说目前市场偏多因素不断出现，多头阵营推涨期价较有底气，但空头依托终端需求疲弱的现实，也展开了抗击。胶价短期快速拉涨必然会被空头关注，其成为空头进行技术性反击的契机。随着沪胶市场多、空分歧的扩大，未来高位盘整走势将开启。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
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