期货日报：沪胶多空分歧加大，高位盘整走势将开启

节后，国内商品期市备受政策暖风眷顾，加之产胶国扶持政策接连出台，沪胶看涨氛围浓厚，主力1605合约多头力量不断增强并占据主导地位，进而推动期价上扬，创去年11月中旬以来的新高。随着胶价的快速拉升，沪胶多头获利丰厚，了结意愿强烈，空头反扑力量也较为凶悍，多、空分歧重新扩大。

虽说目前市场偏多因素不断出现，多头阵营推涨期价较有底气，但空头依托终端需求疲弱的现实，也展开了抗击。胶价短期快速拉涨必然会被空头关注，其成为空头进行技术性反击的契机。随着沪胶市场多、空分歧的扩大，未来高位盘整走势将开启。(完)