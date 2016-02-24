《交易视点》近期短券压力偏大，台债区间逢高偏多操作--凯基证券

路透台北2月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，今日标售的一年期NCD加权平均得标利率虽为连续第16次走低，但跌幅甚微且标售利率已明显高于先前市场调查预期，这样的情况也与昨天二年期公债标售结果不佳一致，反映了近期短券压力偏大的现况。