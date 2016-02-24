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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 09:15 BJT

《交易视点》近期短券压力偏大，台债区间逢高偏多操作--凯基证券

路透台北2月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，今日标售的一年期NCD加权平均得标利率虽为连续第16次走低，但跌幅甚微且标售利率已明显高于先前市场调查预期，这样的情况也与昨天二年期公债标售结果不佳一致，反映了近期短券压力偏大的现况。

由于市场预期央行后续降息机率不小，但殖利率曲线前端却已止跌反弹，台债殖利率曲线压缩的情况还能持续多久，值得密切观察。考量指标券目前空单量偏高，维持区间逢高偏多操作建议，预期五年券104/13期 交易区间0.45-0.55%、十年券105/4期 0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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