《交易视点》近期短券压力偏大，台债区间逢高偏多操作--凯基证券

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透台北2月24日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，今日标售的一年期NCD加权平均得标利率虽为连续第16次走低，但跌幅甚微且标售利率已明显高于先前市场调查预期，这样的情况也与昨天二年期公债标售结果不佳一致，反映了近期短券压力偏大的现况。
由于市场预期央行后续降息机率不小，但殖利率曲线前端却已止跌反弹，台债殖利率曲线压缩的情况还能持续多久，值得密切观察。考量指标券目前空单量偏高，维持区间逢高偏多操作建议，预期五年券104/13期 交易区间0.45-0.55%、十年券105/4期 0.80-0.90%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。