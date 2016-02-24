港报社评：财爷要纾困，更须解深层矛盾--经济日报2月24日

财爷今天宣读新一份财政预算案，公众关注如何派糖。惟本港有诸般经济及社会深层矛盾急需解决，库房年年有余的日子未必长久，财爷应趁尚有资源与时间，及早善用盈余拆弹。

经济动力日减 香港恐续阴乾

有研究指港府本财政年度的盈余，将高达700亿甚至900亿元，远高于财政司司长曾俊华原先估计的368亿元。库房再度「水浸」，公众固关注财爷如何派糖，如公屋会否再免租？差饷会减免几多季？薪俸税将退税多少？

港府财政盈余丰厚既取之于民，透过派糖还富于民，固属应当。尤其今年本港经济环境恐较去年逊色，港府利用盈余利民纾困，缓减市民生活重担，助御经济逆风，是应有之义。

以近年经验，财爷以派糖赢掌声，应非难事，惟预算案除着眼燃眉之急，亦应投入更大心力与资源，落实处理长期困扰本港的众多深层矛盾，尤其化解经济与社会两方面矛盾。

本港面临的经济矛盾，是现有的支柱产业，如旅游、零售业动力渐失，但新兴产业、经济新引擎却迟迟未成形，令本港经济动力不断流失阴乾，恐陷长期低增长格局，在激烈的区域以至国际竞争中，日渐被边缘化。

至于本港的社会矛盾，是各阶层对香港未来信心日减，如年轻人忧欠发展空间、置业安居难；中年人为养家活儿，经济担子日重，终日营营役役难现欢颜；以至长者亦忧医疗、安老资源日益紧绌，难老有所养。凡此种种，令不少港人对前景的不安感与日俱增。

社会矛盾日增 善用资源治本

要化解这些深层矛盾，现时正是最佳时机。因港府仍能年年有余，除派糖纾一时民困，尚有资源着手解决矛盾。而更关键是，港府有丰厚盈余的日子，未必长久，正如财爷多番指出，本港最快在2021年，即五年后就会陷入结构性财赤，届时港府非但没盈余，反而见红，要解决众多经济、社会深层矛盾，只能徒叹难为无米之炊。

对财爷而言，派糖几已「熟能生巧」，要赢一时掌声不难。但财爷更应善用眼前的庞大盈余，不失时机，更针对性地缓解经济社会深层矛盾，比如加大对金融业等传统支柱产业的支持，以助升级转型，并更大力推动创新产业发展等，启动经济可持续发展；以至加大对教育、医疗、安老等资源投入，以解港人生活之难，提振港人对迎接未来挑战的信心，此才是对财爷的真正考验。

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