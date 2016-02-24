港报社评：街市外判问题多，菜篮子生态恶化--明报2月24日

领展（前称领汇）营运屋邨街市的方式，已经改变了为居民生活提供配套服务的属性，成为盈利为上的地产项目。领展出售旗下商场或外判管理模式之后，居民买餸难、买贵餸的情况变本加厉，屋邨街市已经偏离了应有角色和作用，一些手法除了在道德层面值得商榷之外，是否符合法例规定，也引起关注。屋邨街市如泼出去的水，不可能回收，衍生的问题涉及数以十万计基层家庭的菜篮子，政府因此有责任为当年卖断屋邨街市权益的错误政策，寻求补救措施。若政府放之任之或处理不善，这就有可能成为另一个社会矛盾焦点，甚或是下一个「反霸权」的抗争战场。

承包商涉摊档营运，或会出现变相垄断

2014年开始，领展分几批出售一些商场，有炒家接手；在领展和炒家都追求利润最大化之下，这类屋邨街市的功能迅速改变。以华贵邨为例，再过数日，街市档位就会清空，未知炒家有什么打算，2万多居民则要到华富邨或香港仔，才可以购买食材和其他生活用品。屋邨长者比率高，部分已经行动不便，情况对他们构成的困扰，显而易见。

除了出售商场街市，近年领展以外判方式引入第三方管理，同样是装修之后大幅加租。屋邨原本小本经营的家庭式商舖，被迫退出，引入的商号要售卖高价货品，才可以在高租金之下生存，结果当然是居民埋单。另外，外判街市摊档的营运模式，按已知情况更值得关注。近年，传媒一再报道，领展外判管理的街市，一些摊档与承包商关系密切，甚至街市内售卖同类货品的摊档，幕后老板同属承包商旗下，分别挂上不同招牌而已；至于原来的街市摊档，则已离场或结业。近期，屯门良景邨、青衣长发邨街市的纷争，都与外判有关，说明屋邨街市外判纷争，并非孤立事件。

承包商负责管理街市，应该是球证角色，现在却直接参与摊档营运，等于既是球证，也是球员，这样的街市生态难以公平合理。另外，街市同一类摊档都与承包商有关，有构成垄断之嫌，使人怀疑可能出现合谋定价操作，对居民不利。还有是部分外判商场街市的肉档和鱼档无牌经营，它们售卖的鱼、肉是否符合卫生要求，关乎居民健康，现在的外判制度和操作，未能提供让人有信心的安全保证。

领展以街市由承包商管理为由，暗示没有直接责任，只表示已要求租约须符合法例规定和领有相应牌照，云云。其实，当年领展买断房委会旗下约百个屋邨街市，社会的期望是街市可摆脱官僚桎梏而活化，为居民提供更好服务，因此对领展而言，履行基本社会责任与赚取利润，应该同等重要。不过，12年实践证明，领展未能处理好这两方面平衡，近年的卖产与外判，显示领展的角色和街市功能进一步异化，屋邨街市未能顾及基层居民利益。目前领展市值约1200亿元，这些年就企业发展而言像个巨人，不过从道德层面审视却非如此。

是否涉及合谋定价，竞委会须介入调查

屋邨街市出现的异化和扭曲情况，从法律层面审视，领展并无需要承担的责任。不过，在承包商层面，领展仍有责任，它应该严格要求承包商只做管理工作，不能介入摊档营运和排挤其他小商贩。这是在屋邨街市已经成为泼出去的水之后，领展坐拥生金蛋的鹅之余，对基层市民应该负起的责任。另外，承包商和部分摊档的关系，是否有抵触竞争法之嫌，竞争事务委员会应该关注并介入调查，确保基层居民在屋邨街市获得公平合理对待。

领展旗下街市，占全港公共街市约四成，涉及以百万计基层市民。按领展目前的营运模式，居民获得的街市服务难望改善，领展与承包商的追逐利润本质，居民的菜篮子困境只会恶化。这个关乎千家万户的问题，由政府造成，社会部分怨怼与此有关，所以政府须承担责任，构思办法方案解决这个问题。

政府应该做一个全港公共屋邨的街市调查，了解邨内是否可腾挪出空间，辟作街市设施，或是研究在几个相邻屋邨之间发展中心街市等，让居民在附近就可以获得合理公平的街市服务。任何社会，菜篮子都是头等大事，社会总体安和乐利都与此有关；现在屋邨居民的菜篮子生态，不单关乎居民的肚皮，也与整体社会氛围息息相关，政府必须为政策失误而使居民面对的不公平，做补救措施。

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