港报社评：市民呼吁惩暴，并非干预司法--文汇报2月24日

「本土民主前线」发言人黄台仰昨日被控一项暴动罪。而全国港澳研究会日前就旺角暴乱在港举行座谈会，与会者忧虑香港司法机关轻判暴力行为，姑息暴力。公民党党魁梁家杰迫不及待反驳，指全国港澳研究会的说法「不尊重法治，意图向法院施压」。香港是言论自由社会，市民有评论法官判决的自由，更有表达期望严惩暴乱首恶、扞卫法治的权利。市民行使表达权利，绝非向法院施压，不会构成干扰司法公正。相反，反对派动辄将检控机关依法对暴徒的检控扣上「政治检控」的帽子，为暴徒开脱罪责，才是对香港法治的最大伤害。

旺角暴乱是「占中」之后更加疯狂的冲击法治、损害安宁的违法行为，性质更严重、社会影响更恶劣。香港是法治社会，司法独立，法庭责无旁贷执行法律、维护法治精神。然而近年不论是冲击立法会大楼，还是违法「占中」，大多数被告都获轻判。对于违法暴力行为的组织者、煽动者，本应予以严厉的法律制裁，才能阻吓违法暴力变本加厉。遗憾的是，即使对香港法治造成严重破坏的「占中」事件，其组织者、鼓吹者很多至今仍逍遥法外。对暴力姑息纵容，违法代价低微，甚至可能是「一本万利」，结果必然导致挑战法治的行为更加肆无忌惮，暴力激进行动的搞手更加有恃无恐、得寸进尺，完全不把法律放在眼里。此次旺角暴乱可以说是姑息暴力的「后遗症」。

法治是香港社会的基石，是香港最重要的优势，是香港繁荣稳定的最重要保障。如果没有了法治，香港的民主自由、安居乐业都将沦为空谈；香港作为国际最安全城市的形象将一落千丈，更不要说吸引外来投资者和游客。因此，扞卫法治、不放纵违法乱港暴徒，与市民切身利益息息相关，更关乎香港的整体利益。从有识之士到普罗大众心急如焚，众口一辞，强烈呼吁、渴望法庭不要放过暴徒，传递香港不能容忍违法暴力行为的明确信息，这是任何法治社会中主流舆论的正常反应，反映了民心民情。

美国经常发生的骇人听闻的枪击案和种族歧视案，案发后民众游行示威，要求法庭严惩凶手，只要以和平方式表达不满，都会得到警方的允许，也不会被视为干预司法公正。同样，香港的主流舆论对暴力泛滥表示忧虑，并不是就特定个案在未判前向法庭施压，当然就绝不存在干预司法、妨碍司法公正的问题。

值得特别关注的是，香港一些人的暴力行为之所以变本加厉，与反对派政党、政客姑息纵容有直接关系。反对派颠倒是非黑白，罔顾事实，鼓吹「暴乱有理」，将暴乱的责任推到特区政府身上，还将对暴徒的正常检控污名化为「政治检控」，散布「不义政府打压正义行动」的谬论，具有法律背景的公民党一众「大状」更打着「维护司法独立公正」的名义，箝制要求依法严惩暴力的正义之声，分明是想为非法暴行「正名」，让暴徒逃避法律制裁。这种伎俩不仅不尊重检控制度，更侮辱了香港的司法制度。激进暴力行为无日无之，暴力事件愈演愈烈，反对派难辞其咎，广大选民必须用选票教训祸港政客，用强大民意震慑违法暴力。

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