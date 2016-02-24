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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 10:17 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价区间偏跌，外资汇出惟出口商抛汇卖需增温

路透台北2月24日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价区间偏跌。交易员表示，人民币兑美元 中间价开出后，外资偏向汇出，而月底出口商抛汇卖需增温，两股力道相抵令台币实质汇价暂在33.300下方稍作整理。

他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量1.52亿美元，上日同时段为2.14亿美元，交投持稳但明显较上日转趋淡静，场上主要消化外资买汇及出口商抛汇卖需，后续关注人民币走势及外资动向。

〞目前看起来外资偏买美金，不过月底出口商会有卖压。〞一位大型公营行库交易员说。

中国人民币兑美元 开盘报6.5303元，上日收报6.5264元。

台币早盘实质交易区间落在33.250-33.280；上日在33.130-33.288。

本地时间10:07，韩元兑美元 报1,235.1，上日收在1,231.1；台股加权指数 则跌0.04%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报33.320/33.344，上日收在33.320。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.230-33.330

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