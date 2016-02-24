港报社评：拉布托高楼价碍“上车”--星岛日报2月24日

立法会财务委员会本星期五起一连两天，继续开会审议高铁追加拨款申请。如果泛民主派议员继续虚耗大量时间，拉布不休，就只留下剪布一途，不但为了挽救高铁工程免堕财政悬崖烂尾，七千多人免丢饭碗，还因为拉布造成的「交通阻塞」，积压了大批轮候中的民生项目无钱上马，影响范围遍及住屋供应、医院、学校、环保等多方面设施。 本届立法会预计去到七月就会解散，由去年十月进行新立法会年度至今，会期已经大约过了一半，财委会四个多月来却只通过了三项基建工程拨款，工作效率之低，史无前例，批出的五十七亿元拨款，不及按正常情况下构思全年拨款的百分之九，现时轮候待议的项目接近七十个。 青年宿舍兴建无期

发展局局长陈茂波接受本报专访时指出，部分目前仍在排队的项目，原本是预计去年暑假前已可获得拨款。换言之，这些项目是由上一个立法年度拖到今个立法年度。官方资料显示，有五十二个项目的拨款平均延误了超过四个月，约三十个本来定于今年上半年生效的合约项目，由于至今仍然未能得到立法会通过拨款，要征求承办商同意把合约生效期推迟。 泛民议员对港珠澳大桥口岸工程和高铁工程的拨款申请一拖再拖，不但这些工程的承办商急，其他众多轮候中的大小工程承办商亦等开工，工人等开饭，社会等享用相关的设施，包括屯门医院手术室大楼的扩建、葵涌医院的重建、虎豹别墅和上环必列士街市等活化项目、屯门至上水段单车径、各种排污工程，以及大量小型维修工程。 拉布甚至令一些旨在解决青年居住和置业困难的项目，都一波三折。元朗马田壆和大埔两处青年宿舍，合共提供一千七百多个宿位，予青年以市值租金的五至六成租住，本来打算今年第一季动工，现在却因拨款塞车，寸步难行。 新市镇扩建寸步难行 而涉及土地供应、为了增加房屋供应而需要的基建配套工程，包括影响近一万四千个单位供应的皇后山发展，以及额外增加四万个单位的东涌新市镇扩建，同样面对塞车。拉布间接为楼市起托价作用。 由于本届立法会今夏就会解散，如果这些积压的拨款申请赶不及通过，就要全部作废，包括一些已签的合约都要失效，待下届立法会成立后，从头再来，不但推迟进度，费用亦可能增加。议员的拉布，不但延误建设，阻人开饭，还大慷纳税人之慨。 拉布议员声称政府可以调整申请次序，让这些争议不大的工程先交财委会通过。问题是高铁追加拨款时间紧逼，政府最迟本月底下月初就要向承建商交代有没有信心拿到拨款，让承建商去购买材料、租用机器和向工人出粮，不能拖到最后一刻，否则一「甩辘」就无法挽救。如果议员拉布不肯收手，剪布就完全合情合理合法兼有其急需。