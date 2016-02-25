专栏节选：生技业要新聚焦，浩鼎解盲失利的冲击--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 生技产业是台湾产业未来发展的梦，资本市场也提供产业发展的养分。但是产业能不能开出美丽花朵回馈投资人，这是参与这场生技产业发展的企业必须深思的问题。二月二十一日下午，全市场都聚焦，等待全台最重量级的新药股浩鼎OBI-822二、三期临床试验解盲，结果未达预期。消息出来之后，全市场震惊，大家纷纷打探解盲内容。公司也迅速召开记者会说明内情。

董事长张念慈再三表示，OBI-822临床疗效极为确定，浩鼎非常有信心打国际赛；又说，如果卫福部配合修改法规，该药仍可进行全球第三期试验。中研院院长翁启惠也站出来力挺浩鼎，他表示，受测病人八成在受测过程中产生抗体，代表该药仍具疫苗效力，所以可作为疫苗。

尽管大咖鼎力支持，但是二十二日浩鼎解盲失利，立刻冲击资本市场，特别是新药族群，最直接的是浩鼎开盘跌停，大跌六十八元，市值少掉一一五．八亿元，跌停挂出一九七四五张；不过当天外资加码一六一张，让浩鼎出现难得的二三九张成交量。

与浩鼎有连结的中裕也跳空跌停，成交七四一张，跌停挂出一一九五一张，中裕股价大跌二十二．五元，市值也跌掉五十五．六亿元。另外在兴柜，也被视为生技「尹家军」的泰福，一开盘即大跌一七．七％，最后仍大跌二十五．七二元，市值减少四十九．四八亿元。这三家相关联企业，在浩鼎解盲失利首日，市值少掉二二○．八亿元，冲击不可说不大。

浩鼎解盲内容涉及医学专业，不在本文讨论的范围，但从资本市场的角度看，浩鼎这次解盲冲击台湾生技产业很大，尤其是小英政府还没有上台，就把生技、绿能等锁定为台湾未来发展的五项主流产业。上次基亚解盲失利，重创资本市场，这次浩鼎解盲失利，又让资本市场再受伤一次。

**浩鼎、中裕、泰福，市值占生技产业四分之一**

根据第一金证券统计，到二○一五年底止，台湾整体上市柜生技产业的产值已达八六○○亿元，若再加上兴柜的二五○○亿元，生技股已可说是台湾新兆元产业。这个兆元产业底下的三根支柱是浩鼎、中裕与泰福，其中浩鼎股价最高涨到七五五元，市值一度高达一二八五．七六亿元，单是一家浩鼎，市值已占全体生技产业一一．五八％。而中裕市值最高一度到七四八．七亿元，在兴柜的泰福股价一度涨到三四四．九九元，市值也高达六六三．七六亿元，三家新药公司市值加起来一度最高达二六九八亿元。也就是说，尹衍梁主导的三家新药公司，市值占整个生技产业的四分之一，这就可以看出，浩鼎解盲的成与败，影响市场有多大！

而浩鼎解盲的成败，也被外界视为台湾发展新药的重大里程碑，因为尹衍梁在生技业下的工夫最深，旗下企业更是人才济济。浩鼎有翁启惠加持、张念慈领军，外界寄以厚望，浩鼎解盲前，张念慈就很有信心地对记者说：「新药解盲结果，没有失败，只有挫败；对投资而言，只有成功、不成功的差别！」

市场对浩鼎解盲成功，充满了浓浓的希望，这从浩鼎的股价自去年八月的二五○元直接飙升到七五五元，中裕以一一五元上柜，立刻冲上三○三元，泰福更是一鼓作气从八十六元涨到三四四元，由此可看出，市场是以将近百分之百的信心来迎接浩鼎解盲的过关。浩鼎解盲前，股价最高还来到七一八元，是全台第三高价股。

但是期待太高，一旦解盲不如预期，股价后座力就不可小觑。因为浩鼎让市值站在千亿元以上来解盲，这是十分冒险的行为，也让赌性坚强的投资人承担了极大的风险，对台湾发展生技产业投下了不可预测的变数。上回基亚解盲失利，已大大冲击资本市场。

**让资本市场形成扶助生技业的乐园**

一四年六月下旬，基亚解盲，市场引颈期盼，股价一度拉升到四八六元，市值冲高到六七四亿元；解盲失利后，基亚连跌十九支停板，股价最低曾出现六十八元，市值只剩下九十四．三亿元。基亚从解盲失利迄今，已经调整了将近两年之久，但是原先发展的新药看来，并没有太大突破。 这次浩鼎解盲失败，很多人认为浩鼎绝不会是基亚第二，毕竟浩鼎背后大股东实力不一样，浩鼎解盲失利，董事长张念慈公开喊话说结果正面，是一个成功的解盲，但从统计学数据来看，法规上就是解盲失败，市场上也充满了不少负面的看法。

例如，翁启惠说，浩鼎该药可以作为疫苗，但是「疫苗」没有办法成为癌症用药。工研院的知识经济与竞争力研究中心杜紫宸主任对此就狠批：「建国中学落榜可以直接分发大安高工？」张念慈要求卫福部修法，杜紫宸也狠批：「这不是无理恶霸，什么才是无理恶霸？」也有人在脸书上说：「把全世界公认的临床试验数据废了吧！让全世界试验失败的药来台试验，给台湾人吃吧！」

在浩鼎解盲之前，全市场对浩鼎都充满了热切期待，这可从浩鼎解盲之前，股价就冲高到七五五元看出端倪。毕竟还没有得到FDA(美国食品药物管理局)药证许可，市值可以超越四十亿美元的公司，全世界都很少见，浩鼎对台湾新药产业的发展肩负了十分重大使命，但这次结果显然让市场失望。

过去十几年来，台湾生技产业从无到有，如今摇身变成兆元产业，小英政府上台前也表示，要将台湾发展成为「亚太生技医药研发产业中心」，要结合政府学术研究单位及产业的力量，继续强化人才、智财、资金、法规、环境和选题的布局，把生技业列为五大新兴重点发展产业。这是未来具有远景的美好产业，但是眼前台湾要面对一个问题--如何让资本市场形成扶助生技业发展的乐园，而不是杀戮战场。

一九八○年代，竹科成立后，很多竹科设厂的高科技公司发行新股，股条、股票开始流通在外，九○年代兴起了一个未上市盘商撮合交易，竹科从业人员可以透过未上市盘商换取现金，形成另类的创投市场。这股竹科淘金风，帮助了台湾科技业的发展，很多高科技公司从中取得资金壮大。

台湾的生技业也靠着资本市场养大，如今变成兆元产业，现在单是兴柜的生技公司就上百家，但是众多无资本额、无法看懂财报的生技公司挂牌，也给市场带来相当大的风险。投入生技新药股的散户，很多都是赌性坚强的人，生技股最后沦为市场高手炒作的天堂。

像两年多前，市场主力成群结队大力炒作台微体，把台微体股价拉高到四四○元，台微体在一三年还以每股二九八元增资，如今股价一度跌到八十四元；醣联刚上市，股价就炒高到一九○元，去年还一度跌到二十五．四五元。

像新药解盲的案例，浩鼎、基亚股价重挫历历在目，先前还有太景的奈诺沙星得到台湾药证，股价一度涨到六十四．八元，后来还是跌到二十．一五元。还有宝龄的拿百磷（Nephoxil）肾脏病用药，也拿到美国药证，股价最高涨到四九一元，最后一度跌到七十七．九一元。可见解盲成功也不是万应灵丹，关键是即使得到药证，还要看能不能创造获利。

**一颗药就是一家公司，易沦为炒作游戏**

像浩鼎的免疫疗法，单打独斗是没有用的，很多大厂都需要合并几种新药，来堵死癌细胞，国际大厂都是整合资源的道路，也就是一家公司涵盖了很多新药。反观台湾，很多公司都是一颗药就是一家公司。

最具代表性的是林荣锦领军的晟德，目前晟德在OTC交易，但晟德控有二九．六二％的益安，四五．六九％的得荣，三四％的金桦，三一．七五％的顺天医药生技及一○．一九％的永昕，这种一颗药一家公司，赚的是股票溢价的资本财。

这种拿资本市场的资金，来壮大产业力量，若是真能开花结果，也是好事，但若沦为资本市场的炒作游戏，对产业却是个悲剧。

台湾经历了传统产业跨向电子科技业的发展道路，大家很清楚都看到，生技产业是台湾产业未来发展的梦，资本市场也提供产业发展的养分。但是产业能不能开出美丽花朵回馈投资人，这是参与这场生技产业发展的企业，必须深思的问题。台湾业者们如何集中力量，把产业发展起来？

**集中资源发展，可借镜韩国作法**

去年底，韩国三星最震撼全球的，是三星电子转投资的三星生物制剂公司（Samsung BioLogics）宣布斥资八五○○亿韩元，在韩国兴建第三座生物制剂厂。等这座厂造好，三星制剂年产能将达三十六万公升，成为全球最大生物制剂厂。

三星制剂目前是必治妥及罗氏药厂的代工厂，预计到一八年营收可达两兆韩元，营业利益达一兆韩元。这是三星在半导体、面板、手机之后，第四个支柱产业，三星一出手就超过七亿美元。

去年，韩国的韩美科学及韩美药品，发展了一颗糖尿病用药，授权给欧美药厂，代价四十亿欧元，造成股价大涨，都给了台湾生技产业带来启发，也就是整合资源全力以赴，千万不要小鼻子、小眼睛，热中玩资本市场的游戏。

这次浩鼎解盲失利，也给市场投资人很多启示。

首先，投资生技股比其他产业都困难，这是一个资讯完全不对称的游戏，有心投资生技股的人，必须用功做足功课，了解每一颗新药未来的展望。因为投资别的行业都有财务报表可以参考，大家可以判断投资价值，但是投资新药股像蒙上眼睛在打仗，风险当然超高。像这次浩鼎在市值一千亿元以上解盲，我就觉得很不妥。

其次，是台湾发展生技产业缺乏发动机，台湾的大医院是财团法人，国外是企业组织，企业以获利为考量，很多新药发展源头都出自医院；但台湾的医院与产业无法融合，医疗体系无法成为新药产业的发动机，这也使得台湾新药发展少了源头发动机力量。

况且，国外大药厂老早已站好位置，各家手上现金饱足，银弹实力雄厚，台湾的新药产业未来的路，当然格外辛苦。

其实，台湾有很好的制造业实力，全力发展高阶医材，也许是不错的出路，像邦特的血液回路管线，这两年就大丰收；发展骨科用的人工植入物的联合骨科，也有不错的成绩，这些医材类股有财报可供参考，也许是投资人可以切入的方向。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。