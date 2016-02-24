《香港重要政经日程》--2月24日-3月12日

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
================== 今日重要政经消息=================
2月24日（周三）
--11:00 香港2016-17年度财政预算案。
-- 公布2015年第四季GDP。
-- 达利食品 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布中期业绩。
-- 信和置业 公布中期业绩。
-- 合和实业 公布中期业绩。
-- IMAX中国 公布全年业绩。
-- 创兴银行 公布全年业绩。
--09:30 中国信达 在中国举行股东特别大会。
*-- 宏利金融大中华商业策略记者会。
================== 近期重要政经消息=================
2月25日（周四）
-- 公布1月份进出口数字。
-- 恒生指数公司公布恒生指数 季度检讨结果。
-- 友邦保险 公布全年业绩。
-- 银河娱乐 公布全年业绩。
-- 香港电讯 公布全年业绩。
--9:30 东北电气 在中国举行临时股东大会。
2月26日（周五）
-- 新鸿基地产 公布中期业绩。
2月29日（周一）
-- 公布1月份M-3货币供应统计。
-- 公布1月底人民币存款数字。
-- 公布1月底外汇基金总资产数字。
-- 光大国际 公布全年业绩。
-- 中电控股 公布全年业绩。
-- 正大企业国际 公布全年业绩。
-- 越秀地产 公布全年业绩。
-- 利福国际 公布全年业绩。
3月1日（周二）
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 万科置业海外 公布全年业绩。
3月2日（周三）
-- 港交所 公布全年业绩。
3月3日（周四）
-- 公布2月份香港日经PMI。
-- 公布1月份零售销售数据。
3月4日（周五）
--10:00 新华保险 在中国举行临时股东大会。
3月8日（周二）
--14:30 农行 在中国举行临时股东大会。
3月10日（周四）
--10:00 香港教育（国际）在香港举行股东特别大会。
3月11日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行临时股东大会。
3月12日（周六）
*--10:30 碧生源 在香港举行股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。