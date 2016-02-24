澳洲经济指标总览--2月24日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月3日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差35.35 逆差29.06
出口(较前月) -5% +1.0%
进口(较前月) -1% -1.0%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月4日
(较前月) 12月 持平 +0.4%
就业市场(经季节调整) 3月17日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 -0.79 -0.08 全职就业人口(较前月变动,万人) -4.06 +1.7
失业率 6.0% 5.8% 就业参与率 65.2% 65.2%
消费者物价指数(CPI) 4月27日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
国际贸易价格指数 4月28日 进口物价(较前季) 第四季 -0.3% +1.4% 出口物价(较前季) -5.4% 持平
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月1日 经常帐收支 第三季 赤字181 赤字205 商品与服务贸易收支 逆差74.38 逆差109.46
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月2日
(较前季) 第三季 +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +1.9% (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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