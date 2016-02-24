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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 09:54 BJT

澳新汇市：澳新货币兑英镑接近10个月高位，兑美元略有回落

澳元/美元本月已涨1.7%，在全球增长疑虑和油价下跌的压力下，表现相对有韧性。

IG Markets首席市场策略师Chris Weston预期澳元可望上攻0.74美元，部分拜澳洲利率相对较高之赐。

而由于油价和全球股市下跌，新西兰元/美元 从上日高点0.6726回跌至0.6634。

“海外市场的风险人气对新西兰元造成冲击，”澳新银行分析师在研究报告中称，“风险意愿欠佳主导市场。”

分析师认为，新西兰元/美元交投区间料在0.6630-0.6730。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张若琪 审校 张涛/王兴亚)

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