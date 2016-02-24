澳新汇市：澳新货币兑英镑接近10个月高位，兑美元略有回落

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
澳元/美元本月已涨1.7%，在全球增长疑虑和油价下跌的压力下，表现相对有韧性。
IG Markets首席市场策略师Chris Weston预期澳元可望上攻0.74美元，部分拜澳洲利率相对较高之赐。
而由于油价和全球股市下跌，新西兰元/美元 从上日高点0.6726回跌至0.6634。
“海外市场的风险人气对新西兰元造成冲击，”澳新银行分析师在研究报告中称，“风险意愿欠佳主导市场。”
分析师认为，新西兰元/美元交投区间料在0.6630-0.6730。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张若琪 审校 张涛/王兴亚)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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