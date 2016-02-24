版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 09:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在112.00上下波动，交投于狭幅区间

0127GMT

* 美元/日圆大多交投在约112.00狭幅区间

* 较大波动区间在111.75-112.13，但大多是在112上下跳动10个点子

* 低点时见日本基金少量买进

* 大多数买盘可能是空方因获利了结而回补

* 核心空仓仍在，111.50-60下方为关键支撑位，卖单一路挂向112.20

(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐