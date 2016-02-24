《汇市简讯》美元/日圆在112.00上下波动，交投于狭幅区间

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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* 美元/日圆大多交投在约112.00狭幅区间
* 较大波动区间在111.75-112.13，但大多是在112上下跳动10个点子
* 低点时见日本基金少量买进
* 大多数买盘可能是空方因获利了结而回补
* 核心空仓仍在，111.50-60下方为关键支撑位，卖单一路挂向112.20
(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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