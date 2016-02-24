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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 11:04 BJT

台湾货币市场：短率持稳惟跨月利率上扬，大银行供资金短票利率走稳

* 大型银行出手放钱，短率持稳
    * 跨月资金需求强劲，利率上扬
    * 大金主出手，资金多短票利率走稳
    * RP市场不易找钱，部分证商拉高利率

     记者 罗两莎
    路透台北2月24日 - 台湾银行间月内短率周三大致持稳，但跨月资金利率则明显走扬。
资金调度人员表示，因今天市场大型金主都有出来供给资金，使市场资金比较多，但因小型
金融机构对跨月资金需求强劲，带动利率走扬。
    
    他们表示，今天小型银行和小型票券公司仍是处于比较缺钱的情况，四处打电话找钱；
所幸大型银行恢复拆款，惟跨月资金利率较高，从原来的0.34-0.35%，拉高至0.36-0.37%。
    
    〞我今天会拆出一点点，但跨月的资金利率比较高，拉高到0.36%。〞一位大型银行资
调人员说。
    
    另一大型商银资调人员则称，今天可供拆出资金较少，拆款以到期续借为主，利率则较
昨天为高，跨月资金从昨天的0.34-0.35%拉高到0.35-0.37%。
    
    他们表示，今天市场两大金主出手供应资金，但跨月资金利率仍明显走升，不仅本地银
行拉高利率，外商银行亦同步调高。
              
 本地时间10:53                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         8,291.49                  8,334.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.200%            0.200-0.280%   
   --一周拆款利率区间           0.230-0.370%            0.200-0.370%   
   --两周拆款利率区间           0.310-0.370%            0.230-0.370%    
   
    **短票利率大致持稳**
    
    短票市场方面，大型票券商指出，因今天大型金主都有出来供应资金，在大户同步出手
之下，市场资金较为充裕，短票利率亦跟着走稳。
    
    〞太开心了，大金主都有出来做拆款，真是普天同庆啊，已经很久没有过这种日子了，
有点不太能接受。〞一位大型票券公司交易员说。
    
    他们表示，今天市场资金比较多，除市场两大金主都有供应资金外，法人买票资金也不
少，使短票利率大致持稳于昨日水准。
    
    今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.36-0.37%；上日亦在此
水准。 
    
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.36
1%，前日0.353%；上日区间在0.33-0.39%，前日在0.30-0.40%；上日成交量86.52亿台币，
前日在78.43亿台币。
       
    今天央行定存单到期3,234.5亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，余日落点分别为：周四1,985.5亿及周
五28亿。

    拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为621亿台币，累积超额准备达6,296亿
台币、加计前期1%的超额准备为7,799亿台币。     
        
       
    **RP利率微升**  
        
    债券附买回(RP)市场方面，大型票券交易员表示，因今天RP市场资金比较缺，主要是有
银行抽走资金，票券商必须拉高利率寻找资金。
    
    证券商交易员亦称，今天找钱情况的确没有那么理想，主要是寿险公司加码海外投资，
减少在RP市场的操作，必须四处打电话调度，所幸今天两大金主有出手，利率尚平稳。
            
    〞以前只要一通电话就可以找到钱，但今天要多打几通电话才能找到。〞一位大型证券
交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日相同，短天期公债RP利率主要成交
在0.33-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.43-0.45%。
        
    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率略为调高，短天期公司债附买回利率
主要成交于0.33-0.38%，上日则在0.30-0.38%；短天期公债附买回利率则与上日相同，主要
落在0.25-0.33%。(完)

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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