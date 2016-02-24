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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 10:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元承压，聚焦上日低点

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    * 欧元/美元略见压力，受欧元/日圆卖压影响
    * 欧元表现落后于日圆、瑞郎及黄金等其他避险资产
    * 疲弱经济基本面、以及对欧洲央行将放宽政策的预期打压人气
    * 欧元/美元盘旋在约1.1000，昨日低点1.0990成为焦点
    * 跌破1.0990的话，盘中低点将有可能连续第九日下降
    (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 张涛)

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