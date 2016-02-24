《汇市简讯》欧元/美元承压，聚焦上日低点

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
0153GMT * 欧元/美元略见压力，受欧元/日圆卖压影响 * 欧元表现落后于日圆、瑞郎及黄金等其他避险资产 * 疲弱经济基本面、以及对欧洲央行将放宽政策的预期打压人气 * 欧元/美元盘旋在约1.1000，昨日低点1.0990成为焦点 * 跌破1.0990的话，盘中低点将有可能连续第九日下降 (完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。