《中国公开市场回购未到期一览表》--2月24日

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
累计未到期余额:9,500亿元
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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2016/2/25 28 2.60% 2,600
7 2.25% 800
2016/2/26 28 2.60% 800
7 2.25% 100
2016/2/29 28 2.60% 100
7 2.25% 700
当月累计 5,100
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2016/3/1 28 2.60% 500
7 2.25% 1,300
2016/3/2 28 2.60% 600
7 2.25% 400
2016/3/3 28 2.60% 700
2016/3/4 28 2.60% 900
当月累计 4,400
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3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。
3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具(SLO)质押品范围。
4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告》予以说明。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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