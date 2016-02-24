芝加哥期市：小麦跌至五年半低点，因全球供应充裕

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
近月玉米合约 跌0.21%报每蒲式耳3.61-1/4美元，上日收低1.5%。
美国主要种植区降雨料有利俄克拉荷马州和德克萨斯州的硬红冬麦。这给该市场带来压力。
中国行业机构周二警告加拿大出口商和加工商，中国计划4月1日起提高加拿大油菜籽进口标准，减少杂质含量。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 447.50 -0.50 -0.11% -2.40% 468.88 26
CBOT玉米 361.25 -0.75 -0.21% -1.70% 365.30 41
CBOT大豆 867.50 -1.75 -0.20% -1.53% 875.88 36
CBOT稻米 $10.59 -$0.01 -0.09% -1.12% $11.00 36
美国原油 $31.37 -$0.50 -1.57% -0.35% $30.37 56
汇率
欧元/美元 $1.101 -$0.001 -0.07% -0.15%
美元/澳元 0.719 -0.001 -0.14% -0.42%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。