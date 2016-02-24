香港热股：中海石油化学预计去年净利同比增近七倍，早盘股价曾涨7%

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透香港2月24日 - 中国海洋石油总公司旗下化肥业务分支--中海石油化学股份有限公司 称，预计去年度净利同比增长接近七倍，消息刺激该股周三早盘一度冲高7%。
香港时间10:30，该股升3.55%，报1.75港元；大市恒生指数 则跌1.1%。
中海石油化学周二晚间的声明称，预计截至2015年12月底止年度净利较2014年同期1.053亿元人民币增长约650-690%，大约至7.9-8.3亿元。这与汤森路透综合5名分析师预测中位值8.2亿元基本一致。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。