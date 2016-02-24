版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 10:39 BJT

香港热股：中海石油化学预计去年净利同比增近七倍，早盘股价曾涨7%

路透香港2月24日 - 中国海洋石油总公司旗下化肥业务分支--中海石油化学股份有限公司 称，预计去年度净利同比增长接近七倍，消息刺激该股周三早盘一度冲高7%。

香港时间10:30，该股升3.55%，报1.75港元；大市恒生指数 则跌1.1%。

中海石油化学周二晚间的声明称，预计截至2015年12月底止年度净利较2014年同期1.053亿元人民币增长约650-690%，大约至7.9-8.3亿元。这与汤森路透综合5名分析师预测中位值8.2亿元基本一致。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐