《分析师观点》台湾1月外销订单衰退12.4%创近三年低位，首季料仍负成长

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透台北2月24日 - 台湾经济部周三公布，1月外销订单金额较上年同期跌12.4%，逊于市场预估的下跌9.8%，且为连10个月衰退。此也是2013年2月以来的低位，当时为年减14.5%。分析师预估，首季接单情况都不佳，单季外销订单转正要到下半年才看得到。
经济部并预计，2月外销订单金额料较1月下跌，第一季外销订单年变动率恐续呈负成长。
2016年1月 2015年12月
外销订单 -12.4 -12.3
路透调查 -9.8 --
订单区域
中国大陆(含港) -11.9 -8.8
美国 -9.5 -8.1
欧洲 -18.0 -23.4
日本 -24.2 -27.4
**市场评论**
凯基投顾分析师蔡耀德：
主要是面板、手机和笔电的出货不好，以及原物料价格走低带动相关产品的下跌，地区来看，中国仍是较大的减项。目前订单的情况和之前类似，估计会慢慢的回到正增长，第一季外销订单呈现双位数的衰退跑不掉，5月衰退幅度开始收歛，单季外销订单转正要到下半年才看得到。
群益证券分析师徐国安：
外销订单数字劣于预期，显示未来全球需求还是弱，我们预期美国联邦储备理事会将拖迟升息脚步，中国也将经济结构调整为刺激内需。虽然各方认为台湾央行将降息，但我们觉得不会，但央行仍将持续宽松的货币政策。我们认为占出口比重很大的半导体产品将在3月触底，4月开始反弹。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收低0.05分，报33.490。
--台湾加权股价指数 收跌0.62%至8,282.86点。
--指标10年期公债105/4期 发行前交易殖利率收高0.86基点至0.8536%。
**相关连结**
-参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)
**相关背景**
--台湾官方于2月份再下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低；其中预估今年出口成长为负2.78%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 高洁如/洪淑珍; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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