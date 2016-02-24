《分析师观点》台湾1月外销订单衰退12.4%创近三年低位，首季料仍负成长

路透台北2月24日 - 台湾经济部周三公布，1月外销订单金额较上年同期跌12.4%，逊于市场预估的下跌9.8%，且为连10个月衰退。此也是2013年2月以来的低位，当时为年减14.5%。分析师预估，首季接单情况都不佳，单季外销订单转正要到下半年才看得到。

经济部并预计，2月外销订单金额料较1月下跌，第一季外销订单年变动率恐续呈负成长。

2016年1月 2015年12月

外销订单 -12.4 -12.3

路透调查 -9.8 --

订单区域

中国大陆(含港) -11.9 -8.8

美国 -9.5 -8.1

欧洲 -18.0 -23.4

日本 -24.2 -27.4

**市场评论**

凯基投顾分析师蔡耀德：

主要是面板、手机和笔电的出货不好，以及原物料价格走低带动相关产品的下跌，地区来看，中国仍是较大的减项。目前订单的情况和之前类似，估计会慢慢的回到正增长，第一季外销订单呈现双位数的衰退跑不掉，5月衰退幅度开始收歛，单季外销订单转正要到下半年才看得到。

群益证券分析师徐国安：

外销订单数字劣于预期，显示未来全球需求还是弱，我们预期美国联邦储备理事会将拖迟升息脚步，中国也将经济结构调整为刺激内需。虽然各方认为台湾央行将降息，但我们觉得不会，但央行仍将持续宽松的货币政策。我们认为占出口比重很大的半导体产品将在3月触底，4月开始反弹。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收低0.05分，报33.490。

--台湾加权股价指数 收跌0.62%至8,282.86点。

--指标10年期公债105/4期 发行前交易殖利率收高0.86基点至0.8536%。

**相关连结**

-参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾官方于2月份再下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低；其中预估今年出口成长为负2.78%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。