《路透晚报》--2月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年工业增速预期约6%，设调结构奖补两年1,000亿元--工信部

中国工信部周四表示，今年工业经济总体体保持缓中趋稳运行态势，初步考虑，2016年规模以上工业增加值预期增长目标6%左右。同时也要看到经济运行面临下行压力在持续加大，地区、行业走势分化可能加深。

--中国经济：今年将提高财政赤字，人民币汇率需保持稳定--副财长

中国财政部副部长朱光耀周四表示，中国今年将提高财政赤字，并要推动市场驱动的汇率形成机制和汇率改革，人民币汇率也需要保持稳定。

--路透调查：中国2月官方制造业PMI料续降至49.3，连七个月低于荣枯线

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)料续回落至49.3，连续第七个月处在荣枯线下方，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。

--中国财政：1月中央政府支出同比增11.6%，收入同比微降--财政部

中国财政部周四公布，2016年1月中央政府支出为8,387亿元人民币，较去年同期的7,512亿增加11.6%。1月中央政府收入为7,256亿元，较去年1月的7,305亿元略减0.7%。

--中国经济：运行处于合理区间，政府政策储备和工具充足--总理

中国国务院总理李克强周三强调，中国经济稳中有进，稳中有好，运行处于合理区间，中国政府应对各种风险和挑战经验丰富，政策储备和工具充足。

--中国经济：去年审计署共查出问题3,260个，促进下达财政资金近5,300亿

中国国家审计署周三公布审计公告称，2015年其直接派出的审计组在跟踪审计中抽查单位5,286个，查出问题3,260个；截至2015年末促进相关部门和地区加快下达财政资金5,288.22亿元人民币。

--台湾数据：1月季调失业率3.91%，创17个月高位--主计总处

台湾主计总处周四公布，1月经季节调整后失业率为3.91%，高于上月的3.88%，也创下17个月高位。前高是2014年8月的3.94%。

--香港数据：1月出口按年跌幅扩大至3.8%，受农历新年季节性因素影响

香港政府统计处周四公布，1月份香港出口值按年跌幅扩大至3.8%，因受农历新年的季节性因素影响。

【金融】

--中港个股：中国银行业虽面临多重压力，但风险总体可控--工行董事长

以资产计中国最大银行--工商银行 1398.HK 601398.SS 董事长姜建清周四表示，中国银行业金融机构面临例如经济下行，企业效益下滑，资本市场下挫多重压力，依然保持风险总体可控的良好态势，不良贷款总体水平依然处在国际同业较低水平。

--中国经济：央行副行长陈雨露称将确保不发生系统性区域性金融风险

中国央行副行长陈雨露1月时在陕西表示，对中国经济前景有信心。将确保不发生系统性区域性金融风险。

--《焦点》中国银行间债市对境外机构不设限，与人民币国际化一箭双雕

中国央行放开境外机构投资银行间债市额度限制，债市对外开放步伐进一步加快。分析人士认为，此举有助丰富债市投资主体多元化，并推动跨境资本双向流动，也是助力人民币国际化重要举措之一。他们并指出，中长期而言，新政有望改善银行间债市配置需求，利好国债、地方政府债等利率债品种，对信用债则提振有限；不过考虑到近期人民币汇率波动较大，或对境外机构短期入市形成掣肘。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,400亿七天逆回购，完全对冲到期量--业内人士

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行3,400亿元人民币的逆回购操作，期限七天,完全对冲今日到期量。

--中国货币市场：缴准令资金紧势难缓，公开市场零投放亦略令人失望

中国银行间周四流动性偏紧格局再加剧；隔夜回购利率冲高回落，但仍录得逾10个基点涨幅。交易人士表示，因节后存款大量回流，今日存准调整，部分机构上缴资金量较大，同时月度缴税、公开市场亦未投放，多重因素叠加令资金拆借雪上加霜。

--中国债市动态：现券收益率先涨后回稳，资金紧势加剧仍压制市场情绪

中国银行间债市周四早盘现券收益率先小涨后回稳，国债期货亦在低开后震荡拉回；近日逐渐收敛的资金面今日紧势加剧，现券盘初也一度受拖累走弱，不过后续做空力量有限，市场仍未脱盘整格局。

--中国信用债：天威集团10亿中票未按期兑付，主承下周三召开持有人会议

破产重整申请已被法院受理的中国保定天威集团周三公告，其发行的2011年度第一期中期票据11天威MTN1 CN1182040=CFXS 未能于今日按期兑付本息，债券本金10亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅整理微收跌，G20财长会议在即汇价持稳

人民币兑美元即期 周四随中间价微收跌，波动仅二三十个点子。交易员称，午后CNH异动激发CNY客盘购汇，遭中资大行结汇盘拦截，成交量放大六成至本周新高。但G20财长和央行行长会议召开在即，汇价持稳。

--中国央行：人民币汇率稳定非常重要，汇率将更加灵活和市场化--副行长

中国人民银行副行长易纲周四表示，人民币汇率稳定非常重要，但未来汇率亦将更加灵活，更加由市场化来主导；人民币汇率将继续参考一篮子货币而不仅是美元。央行还将更便利地促进以市场为主导的人民币国际化。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫6.4%创一个月最大跌幅，滚雪球效应下千股跌停

中国A股市场在农历春节后一周半累积的反弹成果，周四一天全数抹杀，收盘时的6.4%跌幅创下一个月来最大单日跌幅，相当多分析师将今日股市的大跌归罪于技术面。

--《焦点》台湾鸿海砸重金入股夏普，强化与苹果议价能力

台湾鸿海将收购陷入困境的日本夏普三分之二股权，这将成为有史以来最大规模的外资收购日本科技业者，同时也将强化鸿海作为苹果 最大供应商的地位。

--中国国企：十项改革试点落实计划披露，诚通和国新确定为国资运营试点企业

新华社周四援引中国国资委称，将开展国企改革“十项改革试点”，而且目前已有诚通集团和国新公司两家中央企业确定为国有资本运营公司试点企业。

--中国能源：严格按时限停售低标准油品，规范成品油流通管理--发改委

中国国家发展改革委等11个部门周四联合发文，要求严格按时限停售低标准油品，规范成品油流通管理，加强炼厂质量升级和生产监管，以解决低品油退市难。2016年1月1日起，东部地区11省市全面供应国Ⅴ标准车用汽油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油），同时停止区域内加油站（点）销售低于国Ⅴ标准车用汽、柴油。

--《独家新闻》Terex要求中联重科优化33亿美元的收购提议--消息人士

据熟悉情况的人士表示，美国起重机生产商Terex Corp TEX.N 已告知中国同行中联重科 000157.SZ 需要优化其33亿美元的收购提议，方能促使Terex放弃自身与芬兰Konecranes KCR1V.HE 之间的并购协议。 （完） (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)