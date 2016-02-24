韩国金融市场：韩股早盘扳回跌幅，韩元受避险情绪拖累下滑

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
韩国韩元 下跌，在避险情绪弥漫之际，市场交投淡静。
中国下调人民币兑美元中间价 ，也打击了高风险资产的人气；但多数交易员预计，在20国集团(G20)财长和央行总裁会议召开前，中间价将维持在窄幅区间内。
韩元兑美元 报1,236.4韩元，较周二收盘价1,231.1下跌0.4%。
韩国三年期公债3月合约 下跌0.02点，报110.19。
0221GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,236.4 1,231.1
日圆/韩元 11.0417/556 10.9787
韩国公债期货 * 110.19 110.21
韩国综合股价指数 1,914.75 1,914.22
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/许娜/汪红英；审校 郑茵/张若琪/龚芳)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
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路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。