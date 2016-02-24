台湾债市：指标10年券殖利率方向不明，观望两年期定存单标售

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周三在平盘附近整理。交易员指出，近期短率有上行顾虑，台股虽跌，但10年券殖利率仍游走平盘附近，观望今日午间两年期定存单的标售结果。
他们表示，货币市场的资金紧，短率状况不算好，殖利率曲线已经压得很平了。短率近期稍升也令10年及更长的券种向下压的困难度稍增。只不过，此期10年公债105/4期的空单量仍达110亿台币左右，轧空的气氛仍在，短期殖利率上行倒也有限。
〞这期券大家火拼的很厉害，但是全球利率在走低，操作上还是要偏多，其实没什么条件做空。〞一位大型商银交易员说。
台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示，两年期定存单平均得标利率将落在0.415-0.425%。
美国公债收益率周二下跌，此前沙特油长欧那密的讲话实际上排除了主要产油国近期减产的可能性，令油价和股市下跌。指标10年期公债 收益率报1.75%，周一尾盘报1.76%。
本地时间10:43，10年券105/4 殖利率跌0.05基点至0.8445%，成交85.0亿台币；至于台股加权指数<.TWII则跌0.53%。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率区间在0.83-0.855%。
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