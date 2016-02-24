台湾债市：指标10年券殖利率方向不明，观望两年期定存单标售

路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债105/4发行前交易殖利率 周三在平盘附近整理。交易员指出，近期短率有上行顾虑，台股虽跌，但10年券殖利率仍游走平盘附近，观望今日午间两年期定存单的标售结果。

他们表示，货币市场的资金紧，短率状况不算好，殖利率曲线已经压得很平了。短率近期稍升也令10年及更长的券种向下压的困难度稍增。只不过，此期10年公债105/4期的空单量仍达110亿台币左右，轧空的气氛仍在，短期殖利率上行倒也有限。