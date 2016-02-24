《汇市简讯》美元指数小步攀升，亚洲盘气氛谨慎

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
0245GMT * 上涨0.1%，亚洲市场投资者保持谨慎 * 美国原油跌1.7%，E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，日经下跌0.7 %，沪综指持平，MSCI亚太地区(除日本外)股指下跌1% * 动能指标上升，5日、10日及20日移动均线冲突，20日波林格区间 收缩 * 倾向不明显。1月/2月跌势的50%回档位97.53承压，若突破则走势 看好 * 亚洲盘低点97.41、1月/2月跌势的61.8%回档位98.07分别为第一道 支撑/阻力位 * 图表：reut.rs/20U4tAS (完)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。