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亚洲 | 2016年 2月 24日 星期三 11:00 BJT

《汇市简讯》美元指数小步攀升，亚洲盘气氛谨慎

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    * 上涨0.1%，亚洲市场投资者保持谨慎
    * 美国原油跌1.7%，E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，日经下跌0.7
%，沪综指持平，MSCI亚太地区(除日本外)股指下跌1%
    * 动能指标上升，5日、10日及20日移动均线冲突，20日波林格区间
收缩
    * 倾向不明显。1月/2月跌势的50%回档位97.53承压，若突破则走势
看好
    * 亚洲盘低点97.41、1月/2月跌势的61.8%回档位98.07分别为第一道
支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/20U4tAS
    (完)

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